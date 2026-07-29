Dakar: le ministère des Sports refuse de payer les indemnités de licenciements de Pape Thiaw

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Selon les informations rapportées par le journaliste Mansour Loum, le ministère de la Jeunesse et des Sports a notifié à la Fédération sénégalaise de football son refus de payer les indemnités du sélectionneur Pape Thiaw, qui a licencié après les résultats mitigés des Lions de la Teranga à la Coupe du monde 2026.

«Le ministère des Sports ne mettra pas la main à la poche pour payer les indemnités dus à Pape Thiaw pour la résiliation de son contrat. Ce sera à la FSF de payer la note si elle veut se sépare du sélectionneur. Le ministre l’a notifié à la FSF», a écrit Mansour Loum.

Pour rappel, le limogeage de Pape Thiaw, intervenu le 11 juillet 2026, découle principalement du parcours décevant du Sénégal à la Coupe du Monde, marqué par trois défaites et une élimination prématurée en seizièmes de finale. La Fédération Sénégalaise de Football a également invoqué une rupture de confiance profonde au sein du groupe, des dysfonctionnements dans la gestion tactique, ainsi que des tensions contractuelles liées à des revalorisations salariales.

Pour l’heure, le montant des indemnités de licenciement n’a pas été porté à la connaissance du public.