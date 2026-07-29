Nitt Doff démissionne du FDCUIC et dénonce « les reniements » et le retour du « système »

Premier départ qui fait du bruit. Mor Talla Gueye alias Nitt Doff, a annoncé ce mardi sa démission du poste de Président du Conseil d’Administration du FDCUIC.

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux, il justifie son départ par un désaccord profond avec la direction actuelle du pays.

« Nous avons cru en la souveraineté et au changement »

Pour Mor Talla Gueye, l’engagement au sein du FDCUIC était lié à un projet politique clair.

« Nous avons cru en la souveraineté, en la lutte contre le système et en la nécessité d’apporter un véritable changement. C’est ce projet, porté par PASTEF, que nous avons choisi de soutenir », écrit-il.

Il rappelle avoir accepté de servir « dans le respect des valeurs et des principes que nous avons toujours défendus ».

La rupture avec l’exécutif et le retour du « système »

Le déclic de sa démission: le départ d’Ousmane Sonko de l’exécutif et ce qu’il qualifie de dérive.

« Aujourd’hui, Ousmane Sonko, qui incarne ce projet, ne fait plus partie de l’exécutif. Dans le même temps, les reniements se multiplient et le système que nous avons toujours combattu reprend progressivement sa place ».

Face à cette situation, Mor Talla Gueye dit refuser « d’être complice de cette dérive ».

L’ancien PCA du FDCUIC assure que son engagement ne s’arrête pas à ce poste.

« Nous continuerons donc le combat pour un Sénégal juste, souverain et fidèle aux idéaux qui ont suscité l’espoir de tout un peuple ».

Il conclut: « Je quitte ainsi mes fonctions avec la conviction que l’engagement ne se limite pas à un poste, mais qu’il réside avant tout dans la fidélité à ses principes ».