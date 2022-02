Culture: 2RAYZ SYNDICATE honore Mody Fall dit « Tonton Séne »

La maison de production « 2RAYZ SYNDICATE » a tenu le weekend-dernier, le lancement de la deuxième saison de la Série sénégalaise Gloire.

Cette rencontre était une occasion pour Amadou Lamine Touré, réalisateur et par ailleurs fondateur de 2RAYZ SYNDICATE en plus du lancement, d’honorer, des doyens du monde du théâtre, avec surtout des carrières artistiques remarquables.

Une façon pour lui de leur rendre hommage, de célébrer ces acteurs comédiens qui ont débuté leur carrière depuis le théâtre populaire sénégalais jusqu’à nos jours.

A cette occasion, des artistes comme Mody Fall, Moustapha Diop, Lamine Ndiaye de la série Gloire ont été primés, de même que les défunts chanteurs Moussa Ngom et Thione Ballago Seck a titre posthume. A rappeler que cette cérémonie été placé sous l’unité des deux pays que sont le Sénégal et la Gambie.

2-RAYS SYNDICATE STUDIOS est l’une des meilleures sociétés de divertissement, englobant un large éventail d’activités, y compris la production cinématographique et télévisuelle. SYNDICAT 2-RAYZ . En seulement dix ans, le fondateur et PDG M L TOURAY (DJ LIL SISQO) a changé à jamais l’industrie du divertissement en catapultant la musique et le style gambiens au niveau international.

