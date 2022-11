Cumul de mandat : l’arrogance de Birame Souleye Diop

Pour mettre fin au cumul de poste au Sénégal, il ne faut pas pour l’instant compter sur Biram Souley Diop. Le maire de Thiès-Nord ne semble pas vouloir céder ces postes de maire ou de député. Selon le député, « aucune loi n’interdit » le cumul de poste au Sénégal.

« Il n’est nulle part interdit d’être maire et député. En France, il y a une loi qui l’interdit mais pas au Sénégal non. Il n’est nulle part interdit d’être maire et député, je le répète« , a déclaré Biram Souley Diop, devant la presse.

« Je saurai quoi faire »

Le député, par ailleurs maire de Thiès-Nord solde ses comptes avec ses détracteurs. « Personne ne doit me dire ce que je dois faire, personne ne doit rien m’imposer, au moment venu, je saurai quoi faire. C’est pas aux gens de prendre une décision pour moi. Mon choix sera personnel« , a-t-il dit.