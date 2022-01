DAHRA DJOLOFF :Yewwi Askan Wii en mode gouvernance locale

Après six jours de campagne électorale à Dahra Djoloff, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, l’inspecteur des impôts et domaines Idrissa Samb, a tenu, ce jeudi, la journée de lancement de son programme articulé sur la gouvernance locale.

Face à la presse locale, le candidat de Yewwi Askan Wi à Dahra Djoloff soutient que le 23 janvier 2022, la population de Dahra Djoloff aura l’occasion de choisir un maire et une équipe municipale qui présideront aux destinées de la commune pour un mandat de cinq ans. A cet effet selon lui, une fois élu maire de Dahra, son seul et unique objectif sera d’opérer des ruptures pour un vrai changement dans la conduite et la prise des besoins des populations.

Ainsi pour surmonter ce blocage en vue de faire émerger Dahra Djoloff, Yewwi conduite par Idrissa Samb propose aux populations un programme de gouvernance locale qui s’articule autour différents axes. D’abord dans le domaine de l’élevage et du commerce, Idrissa Samb promet de développer les infrastructures hydrauliques et pastorales, améliorer la race génétique, moderniser le marché de Dahra, sécuriser les sites de ventes. Et Idrissa Samb d’ajouter qu’il va construire une maison d’hôte locale pour les éleveurs qui viennent pour le marché hebdomadaire.

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le candidat de Yewwi Askan Wi compte construire et équiper d’autres écoles préscolaires, éradiquer les abris provisoires. Parlant du volet santé et action sociale, Idrissa Samb promet un plaidoyer pour l’amélioration du plateau technique du centre de santé de Dahra. Revenant dans le domaine de l’environnement, l’assainissement et l’aménagement du territoire, le candidat de Yewwi Askan Wi compte dresser un plan directeur d’assainissement de la commune, auditer le foncier de Dahra, renforcer le système de ramassage des ordures, corriger les incohérences liées à la délimitation foncière.

Dans le domaine de l’eau, l’électricité et des infrastructures routières de proximité, Idrissa Samb envisage de procéder à l’extension du réseau électrique, en collaboration avec l’État pour un objectif de 1000 lampadaires solaires par an, promouvoir des branchements sociaux. Pour une bonne sécurisation et protection civile, avec l’appui de l’Etat, Idrissa Samb promet de créer un poste de police, une brigade de service d’hygiène et de sapeurs-pompiers. Pour le corps de métiers en activité, Idrissa Samb promet de renforcer les capacités, alphabétiser et former les agents. S’agissant des Femmes, Idrissa Samb promet de renforcer leur capacité, l’accès aux financements par la mise en place d’un fonds de garantie.

Dans le domaine de la gouvernance, Idrissa Samb dit être déterminé à améliorer la gestion publique, instaurer des contrats d’objectifs avec les partenaires, procéder à un audit exhaustif de la gestion financière. Pour mobiliser les ressources, Idrissa Samb compte impliquer les populations dans le recouvrement des impôts. En dernier lieu de son programme, Idrissa Samb, au plan politique et administratif, compte porter un plaidoyer fort pour faire du Djoloff la 15e région administrative du pays dans laquelle Dahra Djoloff sera aussi un département.

Samba Khady Ndiaye (Linguère)