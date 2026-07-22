Dakar: après la libération de Jérôme Bandiaky, sa défense salue le verdict et examine l’éventualité d’une procédure en appel

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Jérôme Bandiaky est désormais libre. Le tribunal correctionnel de Dakar l’a condamné, ce mercredi 22 juillet, à six mois de prison ferme pour détention d’armes sans autorisation administrative, tout en le relaxant des chefs d’accusation liés aux actes de nature à compromettre la sécurité et la sûreté de l’État.

Me Aboubakry Barro, avocat de Jérôme Bandiaky, juge «satisfaisante» la décision du tribunal. «Le tribunal l’a relaxé de certains chefs, à savoir le chef d’actes de nature à compromettre la sécurité et la sûreté de l’État. À la clé, le tribunal n’a retenu que le chef de détention d’armes sans autorisation administrative. Sur ce, le tribunal l’a condamné à une peine de 6 mois ferme. Or, je précise que le sieur Bandiaky a déjà purgé cette peine pour avoir fait le surplus de mois de détention, voire d’années même, car il a fait 2 ans pratiquement de détention préventive. C’est une décision satisfaisante », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM, lors du bulletin de 12 heures.

«Nous saluons la sagesse des juges de la 3e chambre correctionnelle présidée par l’excellent magistrat Mamadou Diouf. La justice prend toujours de la hauteur par rapport à ce que l’on dit dehors, par rapport à une certaine forme d’opinion de ce que nous appelons le tribunal de l’opinion publique », a-t-il ajouté.

Selon lui, cette décision répond aussi aux arguments développés par les avocats de la défense. « Nous sommes vraiment satisfaits. Jérôme va pouvoir rentrer chez lui, retrouver sa famille. Il continue de clamer son innocence », a-t-il soutenu.

La défense a toutefois indiqué qu’elle examinera l’opportunité d’interjeter appel de la condamnation pour détention d’armes sans autorisation administrative. « On verra, on appréciera s’il y a lieu de faire appel par rapport à cette décision liée au chef de détention d’armes sans autorisation administrative, et on avisera », a-t-il souligné.

Cette condamnation étant largement couverte par les deux années passées en détention préventive par le prévenu, Jérôme Bandianky a immédiatement recouvré la liberté.