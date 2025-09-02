Dakar métropole 2050 : Ousmane Sonko décline les grandes lignes du Projet

Partager Facebook

Dakar va bientôt changer de visage. C’est ce qu’a promis le Premier ministre qui présidait, ce jeudi, la cérémonie de lancement du projet « Dakar métropole 2050″. Une initiative ambitieuse qui a pour objectif de transformer radicalement la capitale sénégalaise. Lors de ce rendez-vous important qui a vu la présence de plusieurs autorités, Ousmane Sonko a présenté ce que devrait être Dakar dans les années à venir. » Nous avons décidé de mettre fin à une situation qui peut avoir comme nom situation anarchique. Nous avons pris la décision d’y mettre un terme définitivement. Dakar doit être digne d’une capitale et il a besoin d’un choc d’organisation », a-t-il déclaré d’emblée. Poursuivant, le chef du gouvernement explique que ce changement radical inclue la mise en place de nouveaux logements, des équipements structurants et des projets de mobilité douce et propre, conformément aux standards internationaux. Ainsi, il promet la création de grands parcs métropolitains et la réhabilitation des sites emblématiques comme la baie de Hann et la restauration du littoral. Pour le chef du gouvernement, « le développement de Dakar est une vision et une ambition, car il impacte la dynamique de l’ensemble des pôles ». Dans le même ordre d’idées, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de faire de la capitale un acteur majeur de la stratégie de transformation systémique du Sénégal et une métropole connectée aux sept autres pôles qui seront créés pour, dit-il, assurer l’équilibre, la cohérence et la souveraineté sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, Ousmane Sonko a tenu à préciser que « Dakar métropole 2050 n’est ni une vision de gratte-ciels ni une projection futuriste d’immeubles ». Selon lui, ce projet ambitionne de requalifier et restructurer des quartiers et des territoires et de favoriser le désengorgement de la capitale sénégalaise.

El HADJI MODY DIOP