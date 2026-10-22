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Dakar : Une tonne de produits périmés saisie au marché de Gueule Tapée

22 octobre 2026 Actualité

La Brigade départementale d’hygiène de Dakar a frappé au marché de Gueule Tapée. Au terme d’une opération de contrôle, les agents ont saisi une tonne de produits impropres à la consommation, d’une valeur estimée à 900 000 FCFA. Les marchandises concernées étaient périmées et destinées à la commercialisation.

 

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Parmi les produits saisis figurent notamment du Joker, du Foster, de la mayonnaise, des jus, du thiara et du sucre glace. Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles sanitaires dans les marchés et les points de vente de la capitale.

Le commandant de la Brigade départementale d’hygiène, Ibrahima Guèye, appelle les commerçants à davantage de vigilance dans la conservation et la commercialisation des denrées alimentaires,

notamment celles provenant de la sous-région. Il rappelle que la consommation de produits périmés ou contaminés expose les populations à des risques d’intoxication alimentaire et d’infections digestives.

Le responsable invite également les consommateurs à vérifier les dates de péremption, l’état des emballages et les conditions de conservation avant tout achat. Il insiste sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire par les vendeurs.

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