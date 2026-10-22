Pastef-Kiiray: Ndiaga Sylla pointe les contradictions entre Diomaye et Sonko

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L’expert électoral Ndiaga Sylla pointe les contradictions qu’il estime observer dans les positions du président Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko. Il appelle les dirigeants à davantage de cohérence et à accorder la priorité aux préoccupations des Sénégalais.

Dans une réflexion intitulée « Entre principes républicains et contradictions du pouvoir », Ndiaga Sylla évoque les enjeux de positionnement politique au sein du pouvoir.

« Ousmane Sonko rejette aujourd’hui ce qu’il avait accepté hier en tant que Premier ministre, tandis que le président Bassirou Diomaye Faye accepte désormais ce qu’il refusait auparavant », souligne-t-il.

L’expert cite notamment les fonds politiques, la gestion de la dette, la transhumance politique et le cumul des fonctions comme autant de sujets qui interrogent la cohérence des engagements politiques.

Au-delà de ces divergences, Ndiaga Sylla s’interroge sur la place accordée aux urgences sociales. « Qui se préoccupe réellement des urgences sociales et de la souffrance quotidienne des Sénégalais ? », demande-t-il.

Il rappelle que le pouvoir doit avant tout servir l’intérêt général et répondre aux attentes des citoyens en matière d’emploi, de coût de la vie et d’accès aux services essentiels.

« En démocratie, la crédibilité de l’action publique se mesure moins aux principes proclamés qu’à la constance avec laquelle ils sont appliqués », affirme-t-il.

L’expert conclut en appelant les acteurs politiques à faire du Sénégal et des Sénégalais leur priorité absolue.