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Décès d’Abdoulaye Diop : Les condoléances de la Police nationale

22 octobre 2026 Actualité

Comme annoncé plus tôt par Seneweb, la Police nationale sénégalaise est en deuil à la suite du rappel à Dieu du contrôleur général de police à la retraite, Abdoulaye Diop.

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Dans un message de condoléances, le directeur général de la Police nationale et l’ensemble du personnel ont exprimé leur compassion à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à toute la grande famille de la Police nationale, «en ces circonstances particulièrement douloureusese».

« Que l’âme de notre illustre disparu repose en paix », a prié l’institution policière.

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