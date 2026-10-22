Décès d’Abdoulaye Diop : Les condoléances de la Police nationale

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Comme annoncé plus tôt par Seneweb, la Police nationale sénégalaise est en deuil à la suite du rappel à Dieu du contrôleur général de police à la retraite, Abdoulaye Diop.

Dans un message de condoléances, le directeur général de la Police nationale et l’ensemble du personnel ont exprimé leur compassion à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à toute la grande famille de la Police nationale, «en ces circonstances particulièrement douloureusese».

« Que l’âme de notre illustre disparu repose en paix », a prié l’institution policière.