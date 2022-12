DakarNave: Les travailleurs sortent un « Mémorandum » sur le thème « Mobilisation autour de la défense de Dakarave »

La société concessionnaire Dakarnave a remis le chantier naval sur la pente du progrès économique et social. Avec au début cinquante (240) travailleurs repris après la signature du contrat de concession, aujourd’hui l’entreprise compte 301 travailleurs permanents dont 4 expatriés. Parmi ces travailleurs seul une cinquantaine sont sous contrat à durée déterminée CDD et les reste du personnel avec des contrats à durée indéterminée CDI.

Aujourd’hui, la société DakarNave possède une organisation syndicale avec des enjeux du transport maritime dans le développement économique et social.

Aujourd’hui, on doit reconnaître que les efforts consentis n’ont pas été pas vains, car la relance l’activité de réparation navale au Sénégal est effective Et le mérite revient aux partenaires stratégiques Lisnave Internacional et aux travailleurs de DakarNave. Et maintenant, il fait parti des entreprises leader de la réparation navale en Afrique de l’ouest.

Après vingt-deux (22) années d’existence, Dakarnave est à la croisée des chemins, elle a atteint son cycle de maturation grâce au rôle éminemment positif joué par les travailleurs dans la consolidation de l’outil de production. Et ceci est un processus qui s’est poursuivi à travers une réflexion méthodique dans l’orientation et l’action syndicale menée au sein de cette entreprise nationale.

A cet effet, ceci est devenu possible grâce à la détermination des travailleurs qui ont su relever les défis de la perlan social est appréciable à tout point de vue, les avantages sociaux évoluent de façon exponentielle, le niveau de traitement salarial est en fonction de l’évolution de la carrière professionnelle.

Le niveau exécutant débute à la cinquième catégorie (005) professionnelle de la convention de la mécanique générale. Vous ne le verrez nulle part, ailleurs dans le marché du travail.En sus nous surlignons les avantages sociaux tirés de la négociation collective : La conclusion d’un accord d’établissement aujourd’hui en révision ; Le protocole d’accord signé en 2013 adossé à une revalorisation des salaires ; Le reclassement annuel de catégorie à hauteur de 35% du personnel en 2022 ; L’instauration d’un 14e mois ; Le paiement d’une prime annuelle d’intéressement ; La reconversion des titulaires de CDD en CDI ; La reconversion des anciens journaliers en titulaires de CDD ; Les 65% de l’effectif disposent de statuts de Cadres et Agents de maitrise ; Près de 80% du personnel exécutant sont classés entre la 6e et la 7e catégorie. La formation professionnelle continue et la qualification des travailleurs sont des données réelles ;

L’augmentation de l’ordre de 15% annuel sur l’indemnité de logement. L’augmentation généralisée des salaires annuellement indexée sur le coût de la vie

Deux à trois billets de pèlerinage à la Mecque chaque année Octroi de transport pour les pèlerinages Magal, Gamou, et popeguine.

Partenariat avec SETER pour l’abonnement au Ter pour faciliter de déplacement des travailleurs. L’octroi de prime ponctuelle de satisfaction des clients. Des prêts immobiliers au personnel pour les équipements. L’octroi d’avance korité, tabaski et scolaire. Une prise en charge médical. Un billet pour les catholiques pour se rendre à Rome. Le régime indemnitaire, englobe les primes de motivation, les primes exceptionnelles

La qualité et la sécurité sont inscrites en méthode de gouvernance des relations professionnelles.

A cet effet, le défi du partenariat est lancé, il s’agit d’encourager une coopération plus active entre les travailleurs et les employeurs. Partenariat avec les écoles de formation professionnelle pour faciliter l’insertion des jeunes sénégalais pour l’emploi (CNQP, SENGAL-JAPON, ENSUT, EPRIM, ….), parmi tant d’autres.

Certification au système de mangement de la qualité et en sécurité santé au travail qui est une exigence de normes et standards internationaux. Respect des cotisations sociales au niveau de toutes les institutions (IPRES, Caisse de sécurité sociale, l’institut de prévoyance maladie)

Aujourd’hui, la nécessité d’instaurer un processus de dialogue social au sein de l’entreprise se fait sentir, en suscitant des mécanismes qui encouragent l’information, la consultation et la négociation.

L’engagement du SATNAV dans ce processus est incontestable, car cela a permis tout au moins d’entretenir un bon climat dans l’entreprise, mais cependant il est regrettable de constater l’intrusion d’éléments exogènes pour déstabiliser de l’entreprise et la tentative de vouloir remettre en cause des acquis sociaux conquis après moult sacrifices. Il est de notre devoir de veiller au respect des droits des travailleurs, de garantir le climat social et de s’opposer aux procès d’intention. Malgré la crise de Covid 19 et le ralentissement de l’activité maritime tous les emplois, salaires et avantages accordés aux travailleurs ont été maintenus et même améliorés.

Une pratique sociale à inscrire dans les Guinness du monde du travail, car ce résultat valorisant est perceptible à plus d’un titre.

Pour toute démarche administrative, nous veillons au respect strict d’un ensemble de conditions régit par les lois et règlements en vigueur. L’opportunité de mettre en place un comité sectoriel de dialogue social réunissant des représentants de la SIRN, DAKARNAVE, SATNAV et APS l’association professionnelle des sous- traitants est à encourager Car le dialogue social est un instrument de promotion de la démocratie, de la liberté syndicale et un facteur de développement socio-économique équilibré.

En perspective, de l’ouverture des prochaines négociations collectives, les points à discuter sont les suivants :

La révision de l’accord d’établissement et particulièrement le système de classification professionnelle en rapport avec le métier ; L’instauration de la prime de scolarité en lieu et place de l’avance scolarité ; La finalisation du fonds social ;

L’abondement de la coopérative d’habitat.

Le renforcement de la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise, en mettant en place un cadre innovant de concertation autour des enjeux majeurs et du futur de l’entreprise par l’mpulsion d’un véritable partenariat social.

Au regard de ce qui précède, il s’avère nécessaire d’accompagner la direction de Dakarnave dans ce chantier pour s’ouvrir toutes les opportunités de pérennisation de l’outil de travail.

En conclusion, le SATNAV plaide pour le renouvellement du contrat de concession en faveur de Dakarnave.

Après 22 ans d’expérience entièrement dévoué au service du pays, Dakarnave a démontré l’étendue de son savoir-faire, en faisant preuve d’une grande expertise dans le domaine de la réparation navale à la grande satisfaction des armateurs qui battent pavillon au Sénégal, dans le volet social les acquis sociaux constituent un baromètre comme étant un modèle de management des ressources humaines.