Dahra Djolof : Un jeune vol le portable de l’ex commandant

Un fait inédit ! Le voleur de portable de l’ancien commandant de la brigade de gendarmerie a été arrêté par les habitants du quartier de Ngome.

La semaine dernière, des individus ont fait irruption dans le domicile d’Oumar Cissé, ancien commandant de la brigade de gendarmerie emportant trois portables. Cependant, ce n’est qu’avant-hier soir vers 1 heure du matin que les habitants du quartier de Ngome, de par leur vigilance, ont mis la main sur le voleur chez soi. Le malfrat âgé de 23 ans habite le quartier Angle l’islam dans la localité de Dahra. Il a été appréhendé avec une radio et un portable par les populations de Ngome.

D’ailleurs d’autres sources nous apprennent que ce même voleur a été arrêté récemment avec deux portables et une radio. Le malfaiteur ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales et que des individus malintentionnés exploitent sa déficience mentale pour voler les biens des personnes. Le mis en cause est actuellement en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie.

L’enquête suit son cours et d’autres têtes risquent de tomber dans les jours à venir.