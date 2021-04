Dates pour organiser des combats : Pape Abdou Fall déchire la circulaire du CNG

Très en colère contre Bira Séne et son équipe, Pape Abdou Fall menace d’organiser des locaux du CNG pour se faire respecter. Le président des promoteurs déclare haut et fort qui Bira Sène se trompe de mission et qu’ils ne vont pas payer la caution d’un million FCF exigée pour obtenir officiellement une date.

« Je déchire complétement cette circulaire. Le CNG est là pour réguler la lutte. Avant toute régulation, il faut que les différentes parties s’entretiennent. Je déplore le mot imposable qu’ils ont utilisé. C’est un terme qui n’a pas sa place dans cette circulaire. Je pense que Bira Sène se trompe même de mission. Parce que les promoteurs ne prennent jamais de date sans organiser.

La caution d’un million que le CNG exige aux promoteurs, n’a pas sa raison d’être. Il faut que les paries se respectent ! Ils nous convoquent dans des réunions, on prend des décisions sans suivi. Comment le CG peut se lever et nous envoyer une circulaire pour nous imposer des choses. Ce n’est pas ce qu’on attend de cette équipe du CNG.

Nous sommes des collaborateurs. Il faut qu’ils respectent ces promoteurs-là. Sans ces derniers, le CNG n’existera pas. De toutes façons, nous ne sommes pas prêts à payer cette caution d’un million FCFA. Aussi, s’ils continuent à prendre ce genre de décision, nous allons arrêter toutes nos activités et faire face à ce CNG. Et quel que soit le prix, nous paierons. S’il y a des choses derrière cette décision-là, qu’ils nous le disent ouvertement », menace PAF.