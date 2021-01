De faux policiers délestent un enseignant de 6 millions

Des malfaiteurs qui se sont fait passer pour des policiers ont grugé un enseignant de 6 millions Fcfa. La victime Mamadou Lamine Diassé détient plusieurs points de services. Le jour des faits, le 20 janvier dernier, vers 21 h, relate L’OBS, l’enseignant a fait fini de faire le tour de ses agences pour les recettes journalières. Arrivé devant son domicile à Thiaroye Azur, il se fait surprendre par quatre hommes armés de pistolet automatique. « C’est la police », lui ont-ils dit. Avant qu’il ne réalise ce qui se passe, les faux policiers s’emparent de son sac contenant les six millions. Ils subtilisent aussi trois téléphones portables appartenant aux accompagnants de l’enseignant. Surpris par une foule, les assaillants s’enfuient abandonnant leur véhicule de marque Jeep. Après investigations, les gendarmes de la Brigade de recherche découvrent que le véhicule appartient à une dame KH. N. Nd. Celle-ci confie aux limiers qu’elle avait loué sa voiture à Y. Camara, un ami de son jeune frère. Interpellé ce dernier avoue aux flics qu’il pandores qu’il loué le véhicule à Ameth Diallo, domicilié à Thiaroye Azur non loin des lieux de l’agression. Un de ses acolytes, D. G. Manga a été également arrêté. Il a été déféré au parquet. Les autres suspects qui sont en fuite sont activement recherchés.