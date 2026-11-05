Décès de Me Yérim Thiam

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L’information est mise à sa Une de ce jeudi par Vox Pop : «le barreau sénégalais orphelin de son ancien bâtonnier Me Yérim Thiam». Information que Seneweb a pu confirmer auprès de sources sûres.

Ces dernières précisent que «l’avocat est décédé ce mercredi à l’hôpital Principal de Dakar» et que l’inhumation est prévue samedi à Gossas.

Inscrit au barreau du Sénégal en 1975, Me Yérim Thiam a été bâtonnier durant deux mandats successifs : 1996-1998 et 1998-2000. Il est le fils de Doudou Thiam, ancien ministre des Affaires étrangères de Léopold Senghor.