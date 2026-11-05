Mbour : privé d’électricité, le locataire sort la machette et…

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

D. Guèye, agent de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged), a été condamné par le Tribunal d’instance de Mbour à un an de prison ferme pour coups et blessures volontaires. L’Observateur, qui a assisté à l’audience, rapporte que l’éboueur, locataire au quartier Diamaguène 2 chez P. Ndoye, cumulait quatre mois d’arriérés de loyer tout en profitant de l’eau et de l’électricité sans rien payer. Face à son refus persistant de libérer les lieux, le propriétaire avait fini par lui couper le courant.

Pour pouvoir recharger son téléphone, renchérit le journal, D. Guèye s’est introduit discrètement dans la chambre du couple. Surpris par l’épouse du bailleur, il est entré dans une violente colère et l’a rouée de coups.

Alerté par les cris, le fils du propriétaire, M. Ndoye, est intervenu pour porter secours à sa mère. Mais l’intervention du jeune homme a provoqué une nouvelle flambée de violence. L’agent de la Sonaged s’est alors emparé d’une machette avant de lui asséner un violent coup à la nuque.

Grièvement atteint, le jeune homme a été évacué en urgence à l’hôpital Thierno Mouhamadoul Mansour Barro de Mbour, où une incapacité temporaire de travail (ITT) de quatre jours lui a été prescrite. Le mis en cause a finalement été interpellé grâce à l’intervention des voisins.

À la barre, D. Guèye a d’abord nié les faits avant de finir par reconnaître s’être introduit dans la chambre du couple. Il a également admis percevoir régulièrement son salaire, alors même qu’il refusait de s’acquitter de son loyer.

Au terme des débats, le tribunal a suivi les réquisitions du procureur. Outre sa peine d’emprisonnement ferme, le prévenu a été condamné à verser 51 000 FCFA à la victime en remboursement de ses frais médicaux, conclut le quotidien du Groupe futurs médias.