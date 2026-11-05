« Appel au coup d’État » : Amath Suzanne Camara dans le viseur de la Division spéciale de cybersécurité

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Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Amath Suzanne Camara aurait invité le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à dissoudre l’Assemblée nationale à partir du 2 décembre prochain. À défaut, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) aurait appelé les forces de défense et de sécurité à prendre le pouvoir.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar s’est autosaisi de l’affaire, ordonnant à la Division spéciale de cybersécurité d’ouvrir une enquête, selon des sources de Seneweb. Ainsi, la convocation de cet enseignant républicain est imminente, d’après nos sources. Il risque gros, après son audition.