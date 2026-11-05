« Appel au coup d’État » : Amath Suzanne Camara dans le viseur de la Division spéciale de cybersécurité

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Amath Suzanne Camara aurait invité le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à dissoudre l’Assemblée nationale à partir du 2 décembre prochain. À défaut, le responsable de l’Alliance pour la République (APR) aurait appelé les forces de défense et de sécurité à prendre le pouvoir.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar s’est autosaisi de l’affaire, ordonnant à la Division spéciale de cybersécurité d’ouvrir une enquête, selon des sources de Seneweb. Ainsi, la convocation de cet enseignant républicain est imminente, d’après nos sources. Il risque gros, après son audition.