Thiès : une militante de Pastef jugée pour diffusion de fausses nouvelles contre le maire Alioune Sarr

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Mame Diarra Diop, militante de Pastef à Notto Diobass, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Thiès pour diffusion de fausses nouvelles visant le maire Alioune Sarr. Elle est poursuivie à la suite d’une vidéo publiée sur TikTok dans laquelle elle accuse l’édile de bloquer le budget municipal jusqu’à l’approche des élections locales afin de l’utiliser à son avantage.

À la suite d’une plainte du maire, la militante a été interpellée puis placée sous mandat de dépôt.

À la barre, Mame Diarra Diop n’a pas été en mesure de produire des éléments pour étayer ses accusations. Elle a expliqué avoir simplement exprimé son opinion sur la gestion municipale.

La prévenue a également évoqué les propos du maire, qui aurait qualifié les militants de Pastef d’« oiseaux ». Une sortie qui, selon elle, l’a poussée à réagir publiquement.

Dans ses réquisitions, le procureur de la République a estimé les faits établis et a requis deux mois d’emprisonnement ferme contre la militante de Pastef.

De son côté, Me Omar Faty, avocat de la prévenue, a plaidé la liberté d’expression et le droit à la critique des élus. Selon lui, un maire investi d’un mandat électif ne peut se soustraire aux critiques des citoyens sur sa gestion.

L’avocat a également dénoncé les propos attribués à Alioune Sarr à l’endroit des militants de Pastef, estimant que l’édile avait lui-même contribué à alimenter la polémique.

Pour Me Faty, sa cliente n’a fait qu’exprimer une opinion sur la gestion de la commune et ses déclarations ne sauraient être assimilées à une diffusion de fausses nouvelles. Il a par ailleurs reproché au maire son absence à l’audience, affirmant qu’il a évité de venir défendre ses accusations.

« Au lieu de travailler, il cherche à faire arrêter les gens. Les maires doivent respecter leurs administrés », a-t-il soutenu.

Le tribunal a enfin requalifié les faits de diffusion de fausses nouvelles en diffamation et a condamné Mame Diarra Diop au paiement d’une amende de 200 000 FCFA.