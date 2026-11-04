Projet de LFI 2027 : Tafsir Thioye dénonce des irrégularités dans la procédure de demande de retrait du texte

Au Sénégal, après le rejet du projet de Loi de finances rectificative (LFR) 2026 en raison de «désaccord profond» entre le pouvoir exécutif et la majorité parlementaire, la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale aurait écrit au gouvernement pour demander le retrait du projet de Loi de finances initiale (LFI) 2027 qui lui a été soumis et qui devrait être examiné dans les prochains jours.

Cette procédure autour du retrait de la LFR suscite, néanmoins, des interrogations. Le député non-inscrit de Sopi Sénégal, Tafsir Thioye, dénonce des irrégularités de la majorité. « J’ai vu que le président de la Commission des Finances a écrit au ministre des Finances pour lui demander de retirer la loi, la LFR », a-t-il déclaré sur le plateau de TFM matin, ce mercredi 4 octobre 2026.

Pour le parlementaire, cette démarche comporte plusieurs irrégularités. « C’est une erreur d’abord parce que la commission des Finances ne peut engager l’Assemblée nationale et deuxièmement, ce n’est pas au ministre des Finances, c’est le président de la République qui a envoyé la loi à travers un décret », a-t-il expliqué.

Il rappelle que « personne ne peut engager l’Assemblée nationale si ce n’est la plénière ». Il estime également que la correspondance aurait dû passer par le président de l’Assemblée nationale. «Même le fait d’écrire directement entre la présidente de la commission et le ministre, ce n’est pas normal. Tu passes par le président de l’Assemblée », a-t-il précisé.

Tafsir Thioye considère que la majorité parlementaire ne peut pas s’appuyer sur son poids politique au détriment des règles institutionnelles. « Je pense qu’ils ont la majorité et ils veulent utiliser cette majorité sans se rendre compte que ce qu’ils font, c’est violer la loi », a-t-il affirmé. Il met toutefois une condition à son appréciation de la gravité des faits : « Si c’est confirmé qu’ils ont écrit pour demander à ce que la loi de finances soit retirée, c’est d’une extrême gravité. »