Guédiawaye : deux hommes interpellés et placés en garde à vue pour des faits présumés d’homosexualité

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Deux hommes ont été conduits au commissariat central de Guédiawaye dans la nuit du 2 au 3 novembre, pour des faits présumés d’homosexualité. Il s’agit de M. Fall, âgé de 24 ans, tailleur domicilié au quartier Médina Gounass à Guédiawaye, et de C. T. Sonko, âgé de 27 ans, restaurateur domicilié à Zac Mbao.

Selon le récit du journal Libération, ils ont été amenés au commissariat par A. L. Mbaye, se présentant comme commerçant et domicilié au quartier Cheikh Wade. Selon son récit, il se trouvait devant la porte principale de la mairie de Guédiawaye lorsque son attention a été attirée par une altercation entre les deux mis en cause.

Il affirme être intervenu pour les séparer. C’est à ce moment que M. Fall lui aurait indiqué que C. T. Sonko ne cessait de le solliciter pour des rapports sexuels depuis leur rencontre sur le réseau social Snapchat. Pour le piéger, il l’aurait attiré aux Deux Voies de Sam-Notaire, après avoir convenu d’un rendez-vous. C. T. Sonko lui aurait alors demandé de lui apporter des préservatifs.

Après vérification, A. L. Mbaye affirme avoir découvert dans leur sacoche des préservatifs, un paquet de pastilles et une bouteille de lubrifiant.

Interrogé, C. T. Sonko aurait confirmé les déclarations d’A. L. Mbaye avant de déclarer son homosexualité. De son côté, M. Fall a contesté les faits qui lui sont reprochés.

Une réquisition a été adressée au directeur de l’hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff pour des examens et des tests de dépistage du VIH/Sida. Informé, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Guédiawaye a ordonné l’ouverture d’une enquête. Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour acte contre nature.