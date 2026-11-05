Kébémer : une maladie inconnue fait 169 victimes

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Alerte sanitaire. Une mystérieuse maladie secoue la ville de Kébémer, dans la région de Louga. Selon l’observateur, 169 personnes ont été hospitalisées en seulement 48 heures au district sanitaire. Les patients présentant tous les mêmes symptômes: forte fièvre, diarrhées aiguës et vomissements incoercibles.

Le médecin-chef du district sanitaire, le Dr Tahirou Mbaye, repris par le quotidien du Groupe futurs médias, indique que « l’origine exacte de la maladie demeure scientifiquement inconnue ». Selon les premiers témoignages, l’apparition des symptômes coïncide avec le marché hebdomadaire de la ville, qui favorise un important brassage humain entre Kébémer et les villages environnants.

Face à l’afflux incessant de malades, le district sanitaire se retrouve débordé. Des mesures de confinement des patients ont été prises, tandis que des prélèvements biologiques et des analyses en urgence ont été lancés pour déterminer s’il s’agit d’une intoxication alimentaire, d’une contamination de l’eau ou d’un virus contagieux.

Cette situation suscite une vive inquiétude au sein des populations et alimente de nombreuses spéculations, d’autant plus que la région de Louga sort difficilement d’une précédente crise sanitaire marquée par plusieurs cas de diphtérie. En attendant les résultats des analyses effectuées à Dakar, les autorités sanitaires appellent la population au calme.