Décès du ministre-conseiller Cheikh Mbacké Sakho

Triste nouvelle pour le Palais de la République et pour la Ville Sainte de Touba. Le ministre- conseiller du Président de la République, Cheikh Mbacké Sakho, a rendu l’âme, au petit matin de ce jeudi 26 Mai 2022, à l’hôpital Principal de Dakar. Alité depuis plus d’un an, il partait souvent en France pour des soins médicaux.

Rappelons que le défunt était un fidèle parmi les fidèles du Président de la République Macky Sall. Le désormais ex- Président fondateur du Mouvement » Sopey Serigne Modou Moustapha Mbacké » (

Premier Khalife Général des Mourides) était aussi considéré comme le tampon entre le Palais et la Ville Sainte de Touba .

En cette douloureuse circonstance, nous nous inclinons devant la mémoire du défunt et présentons nos très sincères condoléances au Président Macky, au Khalife de Darou Khoudoss, Serigne Ahmadou Maktar Mbacké, à Serigne Abdou Rahmane Mbacké Gaïndé Fatma, le Khalife de Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé, à Serigne Moustapha Mbacké Mohamed ,Khalife de Serigne Mbacké Sokhna Lô.

Que la terre de Touba lui soit légère. Amen.