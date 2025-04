Décès du Pape François : Ousmane Sonko rend hommage à un grand défenseur des bonnes causes

Partager Facebook

Ousmane Sonko a rendu un vibrant hommage au Pape François qui s’est éteint ce lundi. Le Premier ministre estime que l’humanité vient de perdre l’un de ses plus éminents membres du fait, selon lui, qu’il a toujours défendu l’humanité dans son ensemble en condamnant les injustices et à encourager la générosité. Ousmane Sonko se dit, ainsi, optimiste que le message que le Pape François a laissé derrière continuera de faire ses effets dans le monde.

Le monde s’est réveillé, ce matin, avec la triste nouvelle annonçant le décès du Pape François. Les hommages et les condoléances se multiplient dans le monde entier. C’est ainsi que le Premier ministre du Sénégal a tenu à rendre un vibrant hommage au défunt. Ainsi, pour Ousmane Sonko, « aujourd’hui, lundi de Pâques, l’humanité a perdu l’un de ses plus éminents membres ». Selon lui, le Pape François s’est distingué par son engagement dans la lutte contre l’arbitraire et pour la paix. Mieux, il indique que le défunt Pape reste parmi les plus grandes voix qui se sont élevées pour dénoncer les injustices commises à l’encontre de peuples, de groupes ou d’individus. Pour appuyer ses propos, le chef du gouvernement cite les interventions du Pape pour condamner les conflits armés en Afrique, en Ukraine, en Palestine ou en Birmanie. De même, le leader du Pastef a magnifié le travail du désormais ex Pape François lorsqu’il s’est insurgé contre les conditions de vie des migrants irréguliers et la famine dans le monde. Toujours dans son hommage, Ousmane Sonko rappelle les efforts du défunt Pape d’encourager la générosité face aux catastrophes mondiales comme la COVDID-19 ou de promouvoir la tolérance interreligieuse. Par ailleurs, le Premier ministre se dit convaincu que le message universaliste et humaniste de l’illustre disparu raisonnera encore longtemps dans nos esprits. Pour finir, Ousmane Sonko exprime à l’ensemble de la communauté chrétienne, ses condoléances les plus sincères et dit s’associer à leur douleur profonde.

El HADJI MODY DIOP