DÉCLARATION DE LA CELLULE DE VEILLE ÉLECTORALE DE WANEP- SÉNÉGAL SUR LA SITUATION DE L’OUVERTURE DES ÉLECTIONS

La cellule de veille électorale de WANEP – SÉNÉGAL a tenu un point de presse ce samedi 23 mars 2023 coïncidant la veille des élections prévues ce dimanche 24 mars 2024 pour faire le point sur les stratégies et techniques de veille électorale avec la cellule et ses partenaires financiers et matériels.

Aujourd’hui, dimanche 24 mars 2024, en plein scrutin, WANEP a tenu un point de Presse, visant à révéler les statistiques anticipatives des données recueillies provisoirement. Toujours dans le cadre d’un projet intitulé ( E-MAM) , traduit comme ( Suivi, analyse et atténuation de la violence électorale.

En effet, c’est une plateforme mise en place pour assurer la couverture des élections de l’ouverture, du déroulement jusqu’aux clôtures. Focalisant sur la collecte, la vérification des données et l’analyse des résultats issus de la collection des données.

Consistant aux aspects techniques de cette technique d’application, une cartographie des zones de risque a été effectuée depuis hier en déployant un nombre important d’observateurs dans l’optique de veiller sur la transparence et le maintien de la paix et de la sécurité.

Sur ce, WANEP et ses partenaires ont déployé 158 moniteurs et observateurs dans 29 des 46 départements du pays évalués comme à risque de violence électorale. Mais il faut préciser que ce travail a été illustré dans une parfaite synergie avec 60 autres moniteurs déployés par le (GRADEC), un groupe de recherche et d’appui conseil pour la démocratie participative et la gouvernance.

Pour rappel, la cellule de veille compose d’une commission d’expertise, une équipe d’analystes et un Fact Checking qui est une équipe fonctionnelle dans le dynamisme des informations.

Le WANEP et ses partenaires, face à l’opinion nationale, ont aussi rapporté des pourcentages révélés par la cellule sous le directoire de son excellence Monsieur Seydina Nourou Ba. Selon les données mises en évidence, les procédures prévues par la loi pour l’ouverture du bureau de vote. 99,4% .

Dans cette même lancée, la quasi-totalité des bureaux de vote observé , 98,1% est le chiffre indiquant la disponibilité du matériel technique. En ce qui concerne le respect de l’heure d’ouverture (8h00), 80,1% étant le chiffre indiqué.

Papa S Traoré