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Déclaration de patrimoine : l’OFNAC fixe un ultimatum au 31 juillet et annonce des sanctions

24 juin 2026 Actualité

L’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) durcit le ton face aux retardataires. Le président de l’institution, Moustapha Ka, a annoncé ce mardi à Dakar qu’un ultimatum est lancé aux personnes assujetties à la déclaration de patrimoine.

L’organe de contrôle a décidé de leur accorder un dernier sursis. En effet, M. Ka a soutenu : « Concernant la déclaration de patrimoine, nous avons décidé d’accorder aux personnes assujetties un délai fixé au 31 juillet » prochain.

Ce délai revêt un caractère non négociable. Le président de l’OFNAC a bien précisé qu’il s’agit d’un « délai ferme », avertissant que l’institution décidera des sanctions prévues par la loi « sans considération de statut ni de position » envers les personnes concernées. L’objectif affiché est d’amener les autorités visées à soumettre des dossiers complets et transparents, Moustapha Ka insistant pour que les assujettis fassent des « déclarations sincères et exhaustives » de leurs biens.

 

Pour les récalcitrants, la tolérance zéro sera de mise après la date butoir. « À l’OFNAC, nous ne lésinons pas sur la mise en œuvre des sanctions. Nous sommes en train de recenser les assujettis et de les appeler à respecter les dispositions légales », a martelé le chef de l’institution, note Aps. Au-delà des poursuites,

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