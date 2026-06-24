Déclaration de patrimoine : l’OFNAC fixe un ultimatum au 31 juillet et annonce des sanctions

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L’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) durcit le ton face aux retardataires. Le président de l’institution, Moustapha Ka, a annoncé ce mardi à Dakar qu’un ultimatum est lancé aux personnes assujetties à la déclaration de patrimoine.

L’organe de contrôle a décidé de leur accorder un dernier sursis. En effet, M. Ka a soutenu : « Concernant la déclaration de patrimoine, nous avons décidé d’accorder aux personnes assujetties un délai fixé au 31 juillet » prochain.

Ce délai revêt un caractère non négociable. Le président de l’OFNAC a bien précisé qu’il s’agit d’un « délai ferme », avertissant que l’institution décidera des sanctions prévues par la loi « sans considération de statut ni de position » envers les personnes concernées. L’objectif affiché est d’amener les autorités visées à soumettre des dossiers complets et transparents, Moustapha Ka insistant pour que les assujettis fassent des « déclarations sincères et exhaustives » de leurs biens.

Pour les récalcitrants, la tolérance zéro sera de mise après la date butoir. « À l’OFNAC, nous ne lésinons pas sur la mise en œuvre des sanctions. Nous sommes en train de recenser les assujettis et de les appeler à respecter les dispositions légales », a martelé le chef de l’institution, note Aps. Au-delà des poursuites,