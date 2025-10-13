Dégradation de la note souveraine du Sénégal : Le mouvement Sénégal Bi Nu Bokk de Barthélémy Dias tire sur le régime de Diomaye

La décision de l’agence de notation Moody’s de dégrader la note souveraine du Sénégal à Caa1, avec perspective négative, continue de susciter une vague de vives réactions au sein de la classe politique. C’est dans ce cadre que le mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk dirigé Barthélémy Dias a sorti un communiqué pour dénoncer ce qu’il appelle « une gouvernance budgétaire sans cap qui aurait conduit le pays à cette situation ».

L’ex maire de Dakar et ses camarades estiment que la dégradation de la note souveraine du Sénégal est un « signal de méfiance clair » envoyé par les marchés internationaux. Cette décision qui est la troisième en moins d’un an traduit, selon eux, « une perte de confiance des partenaires internationaux dans la capacité du gouvernement à gérer l’économie du pays ».

Pour eux, les conséquences de cette dégradation sont déjà visibles : le coût de l’emprunt augmente, avec des taux supérieurs à 7%, tandis que le ratio dette/PIB s’envole à près de 119%, un record historique.

De plus, le mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk souligne que chaque point d’intérêt supplémentaire représente moins de lits d’hôpitaux, moins d’écoles, et moins d’emplois pour les jeunes. D’après le mouvement, cette situation est d’autant plus préoccupante que le pays est déjà confronté à des défis économiques importants, notamment une dette publique élevée et une croissance économique faible.

Face à cette situation, le mouvement appelle le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour restaurer la confiance et résoudre la crise économique et sanitaire. Il demande notamment la publication du rapport du Cabinet Mazard sur la dette publique, la centralisation de la dette publique dans un compte unique du Trésor, la publication mensuelle des statistiques budgétaires et la réforme du système fiscal pour le rendre équitable et juste.

Enfin, Barthélémy Dias et ses compagnons réaffirment que le Sénégal n’a pas besoin de discours triomphants, mais de transparence, de justice, de courage politique et d’actions concrètes pour résoudre les problèmes du pays. Ils invitent, à cet effet, le gouvernement à prendre ses responsabilités et à travailler pour le bien-être du peuple sénégalais.

EL HADJI MODY DIOP