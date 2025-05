Délocalisation de l’école Soumbedioune: L’amicale des anciens élèves s’oppose au projet

Un projet d’épuration des eaux est en gestation au site de l’école Soumbedioune. L’amicale des anciens élèves dudit établissement fait face à la délocalisation de leur école. En randonnée pédestre suite à une journée de consultation médicale gratuite, ces anciens élèves comptent faire face. Selon leur président, Me Ibrahima Diagne, depuis 2013, on a voulu délocaliser l’école. « Nous nous sommes battus contre ce projet même si un relâchement a été noté, on espère obtenir gain de cause avec le changement de régime » dit-il. Et d’ajouter: » Nous gardons espoir car la priorité de ce gouvernement est de rehausser le niveau économique du Sénégal et la transformation d’une école en centre d’opération des eaux n’est pas d’actualité ». Il rappelle que cette école regorge d’histoire.

» Le conseil fédéral du Mali, en 1960 s’est tenu dans ledit établissement et l’école a eu à former beaucoup de responsables » fait-il savoir. Il est d’avis que si l’État a validé ce projet, c’est parce que les populations n’ont pas joué leur rôle. » L’école est le centre et quand il y a eu l’information de la délocalisation, les populations devaient former un bloc pour se battre », estime-t-il.

Il soutient que l’école est là pour former des cadres. Et comme dit un penseur, quand tu détruis une école, tu crées en réalité une prison parce que ce n’est pas évident de procéder à un transfert automatique de ces élèves. Certains, du fait de la distance, du fait du niveau de vie des populations avec une pauvreté moyennement dans ces quartiers, les parents ne sont pas trop impliqués dans l’éducation. Donc, prendre ces enfants et les transférer au niveau d’une école qui se trouve à un kilomètre, et certains parents ne sont pas disposés à faire ce sacrifice », prévient-il.

Pour encourager les élèves, l’amicale organise des remises de don pour les meilleurs élèves à l’occasion de la fête de l’excellence.