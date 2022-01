Deltacron : un nouveau variant du Covid ou une erreur de laboratoire ?

Le variant « Deltacron », possible combinaison des souches Delta et Omicron du Covid-19 découverte à Chypre, a fait s’affoler la toile. Cependant, les communautés scientifiques internationale et française continuent de plaider une quasi-certaine erreur de manipulation dans le laboratoire à l’origine de la découverte.

Alors des centaines de milliers de nouvelles infections sont identifiées chaque jour, la crainte qu’un nouveau variant supplante Omicron (ayant lui-même outrepassé Delta en l’espace de quelques semaines) et relance l’épidémie de Covid-19 a été exacerbée par l’emballement autour du « Deltacron » ce week-end. Effectivement, selon Leondios Kostrikis, chef du Laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire dont les propos ont été rapportés par la presse. Une nouvelle souche du Covid-19, combinant les variants Delta et Omicron, aurait été identifiée à Chypre.

Une annonce qui a généré de nombreuses interrogations sur ce potentiel nouveau variant, alors que de nombreux pays font actuellement face à une cinquième vague de l’épidémie de Sars-CoV-2. Le mot-clé « Deltacron » est ainsi, quelques heures durant, devenu le mot le plus utilisé sur le Twitter français, dimanche 9 janvier.

Cependant, l’emballement autour de « Deltacron » pourrait retomber aussi rapidement qu’il est monté. Plusieurs membres de la communauté scientifique internationale ont d’ores et déjà fait état de leur réserve quant à l’apparition de ce nouveau variant, pariant sur des découvertes résultant d’une contamination en laboratoire. Des doutes motivés par l’analyse des 24 cas chypriotes de « Deltacron » déposés sur la base de données internationale Gisaid – analyse qui leur a permis de créer la phylogénétique du virus, soit son arbre généalogique.