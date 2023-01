Démantèlement d’une base rebelle à Bignona : Un militaire tué et 4 autres blessés

L’armée sénégalais a perdu un élément, en plus de quatre (4) soldats blessés lors d’un assaut d’une base rebelle nouvellement créée dans la zone de Djibidione. Ces opérations de ratissage et de sécurisation visent à « mettre fin aux exactions répétées de bandes armées et des activités criminelles des rebelles.

Durant l’opération, un accrochage avec les bandes armées a eu lieu au moment où l’armée tente de détruire les périmètres de champ de chanvre indien qui constituent une véritable source de financement de l’activité militaire des bandes armées dans cette partie du Sénégal.

Cette zone située à proximité de la frontière avec la Gambie a vibré lundi, dès les premières de la matinée, au rythme des tirs à l’arme lourde qui ont fini de plonger les populations dans la psychose. En effet, ces rebelles, proches de Salif Sadio, qui refusent de lâcher du lest, tentent de se frétiller dans le périmètre à la recherche d’un eldorado.

Alors que l’Armée, en marche dernier, avait rasé toutes les bases rebelles contrôlées par le chef rebelle Salif Sadio. Après que ce dernier a pris en otages sept militaires sénégalais, membres de la Mission de la Cedeao. Mais l’Armée, qui veille au grain, avec l’objectif zéro base rebelle, a lancé l’assaut, anéantissant ainsi toute forme de regroupement de chefs rebelles, et rasant, à grandes foulées, tout champ de chanvre indien dans la région naturelle de la Casamance.