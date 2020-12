Demba Ba of Istanbul Basaksehir FK during the Turkish Spor Toto Super Lig match between Medipol Basaksehir FK and BTC Turk Yeni Malatyaspor at the Basaksehir Fatih Terim Stadyumu on January 18, 2020 in Istanbul, Turkey(Photo by ANP Sport via Getty Images)

Demba Ba charge Tuchel ! Suite aux propos à connotation raciste prononcés par le 4e arbitre Sebastian Coltescu en direction de l’entraîneur adjoint de l’Istanbul Basaksehir, Pierre Achille Webo, mardi dernier à l’occasion du match de Ligue des champions face au PSG, l’attaquant du club stambouliote Demba Ba a convaincu les joueurs des deux équipes de quitter le terrain en signe de protestation. S’il a salué l’attitude des joueurs parisiens, l’international sénégalais en veut en revanche à leur entraîneur Thomas Tuchel, dont il a fustigé le comportement. «Chapeau aux joueurs de Basaksehir parce qu’ils sentaient que quelque chose devait être fait. Chapeau aux joueurs du PSG car ils auraient pu rester sur le terrain et dire ‘’nous sommes ici pour jouer’’ mais ils ont décidé d’arrêter. Certaines personnes de Paris, ou plutôt une personne de Paris, j’aurais aimé qu’elle soit devant la caméra et qu’elle explique comment elle nous a traités. Parce que je n’accepte pas cela et que je ne l’accepterai jamais, et la prochaine fois que je le verrai, il en entendra parler», a promis l’ancien buteur de Chelsea dans un entretien accordé à la chaîne turque TRT World. Relancé par la journaliste, le natif de Sèvres a précisé qu’il fait référence au «manager» du PSG, Thomas Tuchel. «Il a eu une discussion avec un ou deux joueurs de notre équipe et nous a en gros reprochés ce qui s’est passé. C’est son problème, pas le mien. Ce n’est pas quelque chose que je vais partager à la caméra. Mais si je dois le voir un jour, j’en parlerai avec lui», a insisté un Demba Ba remonté. Source : RMCSport Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest