Démentèlement d’un réseau de trafic de drogue à Golf Sud par la brigade régionale des stupéfiants de Dakar

30 août 2025 Actualité

La Brigade régionale des Stupéfiants de Dakar, relevant de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a interpellé 14 individus ce 27 août 2025. Cette opération a conduit à la saisie de près d’un kilogramme de chanvre indien, ainsi que d’autres produits et objets illicites.

Cette intervention fait suite à de nombreuses dénonciations de la part des habitants de Golf Sud, qui rapportaient la présence d’un vaste réseau de trafic de drogues à ciel ouvert. Les activités de ce réseau, animé par des jeunes du quartier, avaient créé un climat d’insécurité permanent, marqué par des agressions à toute heure.

L’opération, menée par la Police a permis d’identifier plusieurs dealers en pleine séance de conditionnement et de distribution de stupéfiants. La fouille des individus et de leurs environs immédiats a permis de saisir :

• Près d’un kilogramme de chanvre indien, conditionné en 8 camelotes, 61 cornets et 17 joints entamés.

• 13 comprimés d’ectasy.

• 3 armes blanches.

• Matériel de conditionnement et de communication : 4 téléphones iPhone, 2 Samsung, 3 Tecno et 5 téléphones simples.

• 5 motos de type scooter.

• La somme de 44 000 francs CFA, suspectée d’être le produit de ces activités criminelles.

Les suspects ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit.


 

