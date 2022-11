Démissionnaire de PDS: Toussaint Manga dépose ses baluchons au Pastef

Après sa démission du Parti démocratique sénégalais (Pds), l’ancien patron des Jeunesses libérales, Toussaint Manga, a rejoint officiellement ce dimanche 27 novembre le Pastef d’Ousmane Sonko. Il l’a fait savoir dans une déclaration publiée sur sa page Facebook.

« Il y a de cela trois mois, j’ai démissionné de mon ancien parti, pour retrouver ma liberté de faire la politique sans renier les convictions qui ont sous-tendu mon engagement à la gestion de la cité depuis ma tendre jeunesse. Ces quelques mois de recul, m’ont permis de discuter avec des amis, des proches, des citoyens, des souteneurs, d’anciennes sœurs et d’anciens frères de parti ; j’ai aussi échangé avec des sénégalais de tous bords et de toutes conditions sur la nouvelle dynamique à donner à notre engagement au service de la communauté. Ces moments d’écoute et de partage m’ont permis d’individualiser deux propositions phares : 1) Créer un parti ou mouvement politique et proposer au peuple Sénégalais une offre alternative. 2) Adhérer à un parti de notre choix du landerneau politique Sénégalais, qui épouse nos convictions et nos principes. Faudrait-il toujours créer un parti ou un mouvement politique de plus dans ce pays à chaque fois qu’un responsable démissionne dans son ancien parti ? », s’est interrogé Toussaint Manga dans son post.

Avant d’affirmer : « Bien évidemment non ! Notre pays, de quelque 17 millions d’âmes, compte déjà des centaines de partis et des milliers de mouvements politiques non opérationnels. De ces échanges fructueux nous sommes restés convaincus que la meilleure option est d’adhérer à un parti politique dont le projet de société reflète actuellement nos aspirations et notre vision politique pour un Sénégal meilleur. Au regard de tout ceci, et conformément à mon engagement dans l’opposition politique sénégalaise et à mes convictions politiques j’ai pris la décision d’adhérer sans conditions au parti Pastef- les Patriotes (les Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) pour ses valeurs, sa vision, son projet politique, sa doctrine pragmatique, sa devise « le don de soi pour la patrie » et pour le combat permanent mené au quotidien sans compromission par le parti et son Président Ousmane Sonko pour la prise en charge des problèmes des populations de façon générale mais spécifiquement de la jeunesse sénégalaise et africaine ».

L’ancien député d’ajouter : « J’ai pris également la résolution de ne ménager aucun effort pour que les citoyens, les amis, les proches, les souteneurs, avec qui je partage les mêmes aspirations politiques, s’engagent à faire Focus sur 2024 avec le parti Pastef-les Patriotes pour un Sénégal prospère dans une Afrique libérée ».

Mamadou SALL JONCTION DE LUTTE SYNDICALE