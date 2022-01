Démolition du marché liberté 6 extension : La commune gagne la bataille judiciaire contre les commerçants

Le Maire de la commune de sicap liberté, Santi Séne Hagne a fait face à la presse pour apporter des éclaircissements sur la démolition du marché baraka liberté 6 extension. Une affaire qui avait atterri devant la justice mais finalement le verdict judiciaire est tombé en faveur de la commune.

Suite au différent qui opposait la mairie des sicap liberté aux commerçants du marché liberté 6 extension, le Maire sortant Santi Sene Hagne très remonté est revenu sur les faits.

Selon lui, la décision de démolition a été prise depuis 2018 ce, après une visite des autorités compétentes notamment la protection civile, après un arrêté portant prise en péril du marché liberté 6, mais également après beaucoup d’échanges avec les commerçants. Ce n’est ni une décision spontanée ni une décision solitaire car toutes les étapes administratives ont été respectées.

« Des personnes mal intentionnées ont avancé que le maire exige à ceux qui avaient leur Cantine de payer 7 millions 500 mille FCFA pour reprendre leur place une fois que ces dernières seront prête une information qui s’avère être fausse », renchérit notre interlocuteur.

Et d’ajouter, Il existe des locataires qui louent à 15 mille et font de la sous location à 25 mille. Or depuis 2019, les

propriétaires des cantines n’ont jamais payé de taxes municipales pour but de les aider à épargner afin de réaliser leur projet.

Ces derniers nous ont poursuivis en justice mais malheureusement pour eux, ils ont été déboutés, dit-il.