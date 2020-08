Denver : une famille Sénégalaise périt dans un incendie supposé “criminel”

Un incendie aux relents criminels s’est déclaré dans la nuit de ce mardi au mercredi, au domicile d’un ingénieur sénégalais, à Denver, rapporte Igfm. Le bilan est très macabre. L’homme, sa femme, leurs deux de bas âge et un proche ont péri dans les flemmes. Pour l’instant, leur identité n’a pas été dévoilée.

Trois autres personnes ont pu s’échapper. Elles ont sauté du troisième étage. Gravement blessés, elles ont été acheminées d’urgence dans les hôpitaux de cette localité des Etats Unis d’Amérique.

A neighbor woke up to this: massive flames engulfing a home in Green Valley Ranch. Five people died: 1 toddler, 1 child and 3 adults. Three others escaped by jumping from the second story. Fire fighters found evidence of arson. Police are also investigating this as a homicide. pic.twitter.com/f1gzt9nczB