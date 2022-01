DER/FJ : La BAD séduit par les réalisations du PAVIE

La Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) a accueilli ce jeudi 27 janvier 2022 Dr Adesina Akinwumi, Président de la Banque Africaine de Développement (BAD). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite officielle qu’effectue le Président de la BAD au Sénégal. Les deux structures ont établi des liens de confiance depuis quelques années.

La BAD est la première institution à croire en la DER/FJ et à répondre à l’appel que le Président de la République Macky Sall a bien voulu lancer aux partenaires au développement, pour faire face à l’engouement et l’intérêt suscités par la création de la DER/FJ auprès des jeunes et femmes. Dr Adesina Akinwumi a rappelé la confiance que la Banque Africaine de Développement porte au Sénégal et au Président Macky Sall, s’illustrant par la hausse conséquente des fonds alloués pour appuyer le développement du pays. Il a indiqué : « il faut toujours aller là où les choses marchent et j’ai confiance au Sénégal ».

Actuellement, la DER/FJ exécute le Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales (PAVIE), financé par la BAD, l’AFD et l’Etat du Sénégal à hauteur de 74 milliards de FCFA pour accompagner 14 000 initiatives entrepreneuriales, créer 154 000 emplois entre autres. En termes de réalisation, la DER/FJ a financé pour l’heure grâce au PAVIE 12 652 initiatives entrepreneuriales, permettant la création de 65 860 emplois dont 34 990 directs et 30 870 indirects.

Le Président de la BAD se dit extrêmement impressionné par ce qu’il a vu à la DER/FJ. En effet, Dr Adesina Akinwumi a félicité le Ministre Délégué général à l’Entrepreneuriat des Femmes et des Jeunes M. Papa Amadou Sarr et la DER/FJ pour les efforts consentis pour faire des jeunes le moteur de la croissance africaine.

Face aux jeunes entrepreneurs accompagnés par la DER/FJ via le PAVIE, par le Provale-CV et le PDCEJ et devant les autres invités, le Président de la BAD a, entonné la chanson « I can see clearly now », pour dire à la jeunesse sénégalaise et africaine tout l’espoir qu’il porte en elle afin de tirer l’Afrique vers le développement. De leur côté, les bénéficiaires du PAVIE, du Provale-CV et du PDCEJ ; des projets financés par la BAD, ont pu retracer leur parcours entrepreneurial et montrer en quoi leurs activités contribuent à l’atteinte des objectifs du PSE et de la vision de la BAD pour transformer l’Afrique. En effet, leurs projets et solutions sont en lien avec les cinq priorités de développement de la BAD – les fameux « High Five » : Eclairer l’Afrique, Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique, Intégrer l’Afrique, Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique.

Les Entrepreneurs financés par le PAVIE et présents à la rencontre sont : Isseu Diop Sakho de Mburu, Kalista Sy qui fait de la production de contenus, Momar Ba de Thiep Bi et DB Foods, Khady Cissé Diop de O’Royal, Bamba Lo de Paps, Awa Ndiaye de Njuureel, Lamine Mbengue de Ecotole SAS à la SIPA de Windou Bosséabé et Abdou Khadre Diop de Ownlab. En outre, étaient également présents Cheikh Ndoye de Hydro Services Tech, Birane Seck de Jeef Jeel financés par le PDCEJ et Mamadou Diop de Fouladou Agro Business accompagné par le Provale-CV.

