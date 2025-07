Dérives verbales dans l’émission Jakaarlo : Le CNRA adresse une mise en demeure au Groupe Futurs médias

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public, le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) a mis en demeure le Groupe Futurs Médias, propriétaire de la chaîne de télévision TFM, de mettre fin aux manquements constatés dans l’émission « JAKAARLO ». Après lui avoir déjà adressé des avertissements en mars dernier, le CNRA somme le groupe de se conformer à la réglementation sous peine de sanctions sévères, pouvant aller jusqu’à la suspension de la diffusion de l’émission ou de la totalité des programmes de la chaîne.

Voici le communiqué intégral

Attendu que l’exercice de toute activité d’édition, de diffusion et de distribution de services de communication audiovisuelle, quelle que soit la technologie utilisée, se fait conformément à la réglementation; Attendu l’observation du 26 mars 2025 adressée au Groupe Futurs Médias suite à la diffusion de l’émission JAKAARLO du vendredi 21 mars 2025 au cours de laquelle, l’un des chroniqueurs s’était montré particulièrement véhément, virulent et discourtois à l’endroit d’un invité en utilisant des termes grossiers, dégradants, dévalorisants et injurieux à son égard et en cherchant à porter atteinte publiquement à la dignité, au respect, à l’honneur, à l’image et à la réputation de ce dernier; Attendu le communiqué en date du 25 mars 2025 suite à la pratique de plus en plus notée consistant à servir de tribune à des personnes, se faisant appeler ou qualifier chroniqueurs, pour proférer des insanités et injures à l’endroit de personnalités ou pour tenir des propos de nature à porter atteinte aux Institutions de la République et à la moralité publique ainsi qu’à la dignité, l’image, l’honneur et la réputation des personnes visées et/ou attaquées;

Attendu que les pratiques mentionnées dans l’observation et dans le communiqué ci- dessus évoqué constituent une violation grave de la réglementation; Qu’il ressort de l’observation du 26 mars 2025 que le CNRA appelait la TFM à veiller à ce que de telles dérives ne se reproduisent plus; Qu’il ressort du communiqué du 25 mars 2025 que le CNRA exhortait les médias à veiller à mettre un terme à ces dérives qui ne sauraient prospérer sous peine de s’exposer aux sanctions prévues par la réglementation; Attendu que malgré la mise en garde contenue dans le communiqué et l’observation qui lui a été adressée, le Groupe Futurs Médias, à travers la TFM, a persisté dans la violation de la réglementation, notamment dans l’émission JAKAARLO du 04 juillet 2025; Par ces motifs, Le CNRA, après en avoir délibéré ce 07 juillet 2025; Met en demeure le Groupe Futurs Médias de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme définitif à de pareils manquements et à observer une application stricte de la réglementation dans l’émission JAKAARLO Le non-respect de cette mise en demeure expose le Groupe Futurs Médias aux sanctions prévues par la loi, notamment la suspension de la diffusion de l’émission. JAKAARLO ou la suspension de la diffusion d’une partie ou de la totalité des programmes de la TFM. La présente mise en demeure est notifiée et publiée partout où besoin sera.