Des cadres et experts de la Vision Macky 535 : De la dialectique du leadership et des priorités

Depuis 2012, le président Macky Sall ne cesse de redresser les avatars du pilotage à vue des régimes précédents, en mettant l’accent sur la dialectique du leadership collectif et des priorités.

Malgré les blindages et autres tentatives de pression pour dévier la seconde alternance de sa trajectoire historique, à savoir: le rattrapage dans le domaine des infrastructures et la revalorisation des ressources humaines nationales et naturelles, le président Macky Sall a su transformer nos potentialités internes en forces résilientes dans un contexte de

chocs exogènes comme la COVID-19 et la guerre russo ukrainienne avec tous leurs impacts négatifs dans l’économie mondiale, sans compter les perturbations économiques et les convulsions politiques au sein de la CEDEAO, avec l’arrivée de nouveaux régimes militaires d’un autre genre dans la sous région.

Les cadres et experts sont conscients que la mission historique du leadership du président Macky Sall dans le cadre de la géopolitique mondiale actuelle doit bénéficier du soutien de tous les patriotes et démocrates panafricains pour asseoir définitivement des rapports internationaux coopération équilibrée.

En ce qui concerne la lecture des résultats des dernières élections législatives, les cadres et experts de la Vision Macky 535 se félicitent de leur bonne tenue saluée unanimement par tous les observateurs tant nationaux qu’étrangers, et encouragent la classe politique à toujours cultiver la cohésion nationale et la paix sociale qui servent de valeur d’exemple de la démocratie sénégalaise dans le monde.

Les cadres et experts félicitent le président Macky Sall pour sa hauteur de vue et attendent de lui la désignation d’un premier ministre et la formation d’un gouvernement de renouveau et de travail dans la continuité du PSE, et surtout à la hauteur des exigences politiques de l’heure.

Les cadres et experts de la VM535 se mettent à la disposition de son Excellence le président Macky Sall pour le succès des programmes socio économiques visant l’épanouissement de nos populations et le rayonnement international du Sénégal.