Dette cachée, prêts suspendus : Le FMI repousse sa décision pour le Sénégal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Sénégal devra encore patienter avant de retrouver l’appui financier du Fonds monétaire international (FMI).

Selon l’agence Reuters, le Conseil d’administration, réuni ce vendredi à Washington, n’a pas procédé au vote attendu sur la dérogation liée à la dette, indispensable pour rouvrir l’accès aux financements. En cause : des critères techniques encore inachevés.

Cette dérogation est jugée cruciale, après la découverte de dettes non déclarées estimées à plus de 11 milliards de dollars (environ 6 600 milliards FCFA), qui avait entraîné la suspension d’un programme de prêts de 1,8 milliard de dollars (près de 1 080 milliards FCFA).

Malgré ce report, deux sources proches du dossier assurent que les discussions progressent et pourraient aboutir d’ici la fin de l’année.

Et, selon toujours l’agence Reuters, ni le FMI ni le ministère sénégalais des Finances n’ont souhaité commenter, laissant planer l’incertitude sur le calendrier.

Avec BKD