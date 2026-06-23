Dette publique : le ministère des Finances recadre les propos du ministre Serigne Gueye Diop

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Le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan du Sénégal a tenu à réagir, suite aux déclarations controversées du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, concernant la gestion de la dette publique.

Dans un communiqué, le ministère de l’Économie a recadré ces propos, affirmant que les déclarations tenues lors de l’émission télévisée en question « constituent une opinion personnelle et ne reflètent aucunement la position officielle de l’État du Sénégal ».

Le ministère souligne qu’il demeure « le canal officiel de communication sur tout sujet relatif aux finances publiques et aux relations avec les partenaires financiers internationaux ».

Il rappelle que le Sénégal reste « pleinement engagé dans le respect de l’ensemble de ses obligations financières et dans l’exécution régulière de ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, de ses partenaires techniques et financiers, ainsi que des investisseurs ».

Pour rappel, le ministre Serigne Gueye Diop avait déclaré que le gouvernement abordait les négociations avec le Fonds « sans idéologie » et que « Si la solution réside dans la restructuration, le gouvernement est prêt à le faire », a affirmé le ministre du Commerce.