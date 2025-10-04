DGCVHP : Opération de désencombrement à la cité Bellevue (Maristes)

Dans le cadre de ses missions de libération des emprises publiques et d’amélioration du cadre de vie urbain, la Direction Générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique (DGCVHP) a mené, ce samedi 04 octobre 2025, une opération de désencombrement dans la commune des Maristes, précisément à la Cité Bellevue, située à proximité de l’autopont des Maristes.
Autorités présentes :
– Le Sous-préfet de Grand Dakar
– Le Chef de poste de la Gendarmerie de Hann Bel-Air
– Les éléments de la Gendarmerie nationale
Résultats de l’opération :
– 67 abris sauvages démantelés
– 15 tonnes d’ordures évacuées
– 1 hectare de surface dégagée et raclée
Cette action s’inscrit dans la dynamique nationale de lutte contre l’occupation anarchique des espaces publics et de renforcement de la salubrité urbaine.