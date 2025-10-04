Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1759585188740

DGCVHP : Opération de désencombrement à la cité Bellevue (Maristes)

4 octobre 2025 Actualité

Dans le cadre de ses missions de libération des emprises publiques et d’amélioration du cadre de vie urbain, la Direction Générale du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique (DGCVHP) a mené, ce samedi 04 octobre 2025, une opération de désencombrement dans la commune des Maristes, précisément à la Cité Bellevue, située à proximité de l’autopont des Maristes.

Autorités présentes :

– Le Sous-préfet de Grand Dakar

– Le Chef de poste de la Gendarmerie de Hann Bel-Air

– Les éléments de la Gendarmerie nationale

Résultats de l’opération :

– 67 abris sauvages démantelés

– 15 tonnes d’ordures évacuées

– 1 hectare de surface dégagée et raclée

Cette action s’inscrit dans la dynamique nationale de lutte contre l’occupation anarchique des espaces publics et de renforcement de la salubrité urbaine.


 

Vérifier aussi

IMG 20251002 WA0152

Rencontre du MPL/Afrique à Madagascar : De gros nuages sur la participation du Sénégal

Madagascar sera l’hôte du Mouvement Panafricain des Leaders(MPL/Afrique). Mais, pour cette rencontre prévue le 29 …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved