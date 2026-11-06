Diabète de type 1 chez l’enfant : « L’acidocétose reste la première cause de décès dans notre région » (Pr. Abdoulaye Lèye)

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Le diabète de type 1 chez l’enfant reste un défi sanitaire majeur en Afrique subsaharienne, marqué par des diagnostics souvent trop tardifs. Dans un entretien exclusif, le professeur Abdoulaye Lèye, diabétologue au centre hospitalier national de Pikine, détaille les défis liés à cette pathologie, depuis la reconnaissance des premiers symptômes jusqu’à la gestion quotidienne par les familles et les écoles.

Le mécanisme de la maladie repose sur une défaillance immunitaire. Le sucre ingéré se transforme en glucose dans le sang, nécessitant l’insuline, une hormone produite par le pancréas, pour pénétrer dans les cellules et fournir de l’énergie.

Chez l’enfant, le système de défense se trompe de cible et détruit les cellules pancréatiques productrices d’insuline. Ce diabète de type 1 ne résulte pas de l’alimentation et ne se soigne pas par un simple régime, mais exige des injections d’insuline quotidiennes dès l’établissement du diagnostic.

Quatre signaux d’alerte doivent immédiatement mobiliser l’entourage : une soif intense jour et nuit, des mictions abondantes incluant des épisodes d’énurésie chez un enfant propre, une perte de poids malgré un appétit parfois accru et une fatigue profonde sans entrain.

En l’absence de prise en charge rapide, l’organisme brûle ses graisses et produit de l’acétone. L’enfant vomit, ressent des douleurs abdominales, présente une respiration rapide et ample, dégage une haleine de pomme mûre et sombre dans la somnolence, basculant ainsi dans l’acidocétose, une urgence vitale absolue.

Le diagnostic se heurte fréquemment à des confusions symptomatiques redoutables. Les vomissements et les douleurs au ventre font penser à une gastro-entérite, à une appendicite ou à un paludisme. La respiration rapide oriente vers une pneumonie ou de l’asthme, tandis que la somnolence évoque une méningite ou un paludisme grave, et la perte de poids fait suspecter une malnutrition ou une tuberculose.

Pour éviter ces erreurs aux conséquences parfois fatales, le Pr. Lèye formule une règle absolue : « Tout enfant qui vomit, respire vite ou se montre somnolent doit impérativement subir une mesure de sa glycémie avant tout autre examen, que ce soit dans un poste de santé ou dans un grand hôpital. »

Les retards de diagnostic entraînent des situations dramatiques. Dans les régions où la maladie est bien connue, le diagnostic intervient en quelques semaines, avant l’acidocétose. Dans le contexte local, les délais s’allongent et de nombreux jeunes patients arrivent directement en réanimation. L’acidocétose tue par déshydratation, par trouble du rythme cardiaque ou par œdème cérébral, tandis que les survivants gardent parfois des séquelles neurologiques et que les familles traversent un profond traumatisme.

La prise en charge bouleverse durablement le quotidien de l’enfant et de ses proches. L’insuline demeure indispensable à vie et les besoins s’ajustent en permanence selon la croissance, le poids, la puberté ou les activités. Les jeunes enfants ne sachant pas exprimer une hypoglycémie, les parents doivent veiller en permanence.

Le fardeau pèse ainsi sur toute la cellule familiale qui doit coordonner les injections, les contrôles et les repas.

L’apprentissage de l’autonomie s’avère progressif. Les débuts sont souvent difficiles, l’enfant pleurant et se refusant aux piqûres, ce qui peut susciter la culpabilité des parents. Vers l’âge de 7 ou 8 ans, beaucoup parviennent à mesurer leur glycémie de manière autonome avec fierté. Cet accompagnement est facilité par des gestes sûrs, l’utilisation de stylos à insuline aux aiguilles plus fines, l’instauration de rituels rassurants et la participation active de l’enfant au choix du site d’injection.

Le spécialiste insiste également sur l’importance de ne jamais cacher la maladie pour épargner à l’enfant un sentiment de honte, tout en soutenant la fratrie et les parents face à l’épuisement.

Concernant l’alimentation, le Pr. Lèye bat en brèche les idées reçues en rappelant qu’un enfant diabétique reste avant tout un enfant en pleine croissance qui a des besoins nutritionnels normaux. Plutôt que d’interdire drastiquement certains aliments, ce qui pousse souvent au grignotage clandestin, il conseille de privilégier l’eau aux jus de fruits, les fruits aux biscuits et de maintenir les repas familiaux partagés.

Les risques majeurs pour la santé de l’enfant résident dans l’acidocétose initiale due au retard de diagnostic, dans les ruptures d’approvisionnement en insuline, et dans les hypoglycémies sévères non traitées. Les familles font face à de lourdes difficultés financières, l’achat mensuel des bandelettes de contrôle glycémique représentant souvent un coût supérieur à celui de l’insuline elle-même, ce qui pousse certains parents à rationner les mesures.

L’école joue un rôle décisif dans la surveillance quotidienne. Puisque l’enfant y passe une grande partie de sa journée, l’équipe éducative doit être informée des signes d’hypoglycémie et de la conduite à tenir, comme administrer de l’eau sucrée ou trois morceaux de sucre. Les enseignants doivent veiller à ce que l’élève ne soit jamais privé d’eau, de collations aux heures prévues, de passages aux toilettes ou de la pratique du sport.

À long terme, un mauvais contrôle glycémique endommage les petits vaisseaux et les nerfs, menaçant la vision, la fonction rénale, le système cardiovasculaire et les membres inférieurs. Chez l’enfant, il perturbe également la croissance et la puberté, tandis que des hypoglycémies sévères et répétées avant l’âge de 6 ans peuvent altérer le développement cérébral et les capacités d’apprentissage.