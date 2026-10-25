DIALOGUE AVEC PASTEF : EL MALICK NDIAYE RECADRE AL AMINOU LO

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La main tendue du Premier ministre Al Aminou Lo au groupe parlementaire de Pastef se heurte à une exigence de respect. Lors du point de presse de son parti, le député El Malick Ndiaye a dénoncé ce qu’il considère comme des propos dévalorisants à l’égard des parlementaires de la majorité, avant de s’interroger sur la sincérité de l’appel au dialogue.

« Il ne peut pas se permettre de nous insulter, de nous rabaisser, de dire que les députés de Pastef ne parlent pas bien français et ensuite revenir nous parler de dialogue », a-t-il fait valoir.

Pour l’ancien président de l’Assemblée nationale, cette démarche soulève une question de cohérence : « Ils dialoguent avec qui ? », s’est-il interrogé, estimant qu’un dialogue politique ne saurait faire l’économie du respect mutuel.

À travers cette sortie, El Malick Ndiaye expose la position de Pastef dans les tensions autour de la loi de finances rectificative (LFR), alors que le Premier ministre se dit disposé à échanger avec le groupe parlementaire.