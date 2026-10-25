LFR : Amadou Ba (PASTEF) répond au défi d’Al Aminou Lo

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Quelques minutes après la conférence de presse du gouvernement sur la loi de finances rectificative (LFR), le député de Pastef, Amadou Ba, a pris la parole lors du point de presse de son parti pour répondre au Premier ministre, Al Aminou Lo. Ce dernier avait suggéré de transformer ce point de presse en conférence de presse afin de permettre aux journalistes de poser leurs questions.

Selon Amadou Ba, Al Aminou Lo ‘devrait plutôt se concentrer sur l’essentiel au lieu de leur faire une telle suggestion », estimant que « cette question ne le concerne pas ».