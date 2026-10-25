« Prenez le soin de vérifier ! » : le Premier ministre démonte les accusations sur la dette et les crédits spéciaux

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S’exprimant sur la gouvernance financière et la gestion de la dette héritée, Al Ahminou Lo a appelé l’opinion et la classe politique à un devoir de vérité.

Revenant sur les « fausses informations » circulant autour des crédits spéciaux et de la dette publique, il a dénoncé l’utilisation d’arguments « populistes » dans le débat budgétaire. « Il y a une seule polémique qu’ils ne veulent pas avouer : c’est que nous avons permis aux Sénégalais de ne pas subir les affres de ces crises. Ce n’est pas parce qu’une personne dit quelque chose que c’est la vérité. Prenez le soin de vérifier », a-t-il lancé à l’adresse des détracteurs du projet de loi.

S’agissant de la gestion des agences publiques et des crédits spéciaux, souvent ciblés par les critiques parlementaires, le chef du gouvernement a défendu une approche méthodique et humaine plutôt qu’une fermeture précipitée des structures. « On nous demande de dissoudre ces entités. Mais ce sont des Sénégalais, des pères et des mères de famille qu’on va nous précipiter à balancer à la rue. Nous sommes en train d’assurer une assurance qualité pour voir ce qu’on retient et redéployer le maximum de personnes », a-t-il expliqué, rejetant tout comportement de « mauvaise foi ».

Le Premier ministre a réaffirmé la volonté ferme du gouvernement de maintenir le cap de la transparence budgétaire et de la reddition de comptes. « Une nation avance lorsqu’elle sait regarder ses difficultés sans renoncer à son avenir. Elle se grandit lorsqu’elle préfère la vérité aux facilités, l’effort aux apparences », a-t-il déclaré, réitérant que l’exécutif rendra publics l’ensemble des documents d’arbitrage budgétaire afin que chaque citoyen puisse juger de la pertinence des choix effectués.