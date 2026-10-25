Al Aminou Lo lance un défi à Pastef

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Coup de pression du Premier ministre Al Aminou Lo à l’endroit du Pastef. En réaction à l’annonce d’une prochaine communication du parti, le chef du gouvernement a exhorté ses dirigeants à transformer leur simple point de presse en véritable conférence de presse ouverte aux questions. Une invitation directe à rompre avec la communication à sens unique et à consacrer le droit des journalistes à la contradiction

Face à la presse, le Premier ministre Al Aminou Lo a lancé un appel solennel au parti Pastef, à la suite de l’annonce d’un point de presse de la formation politique. Il invite Ousmane Sonko et ses camarades à ouvrir le micro aux journalistes afin de permettre un véritable échange avec la presse.

Le ton est donné. Lors de sa conférence de presse, Al Aminou Lo n’a pas manqué d’interpeller le parti Pastef sur sa manière de communiquer avec les médias. En réaction à l’annonce d’un point de presse du parti, le chef du gouvernement a plaidé pour un exercice ouvert aux questions des journalistes. « Pour la transparence dans les narratifs, je voudrais solennellement leur demander d’ouvrir le micro aux journalistes qui assisteront à ces rencontres, comme le gouvernement l’a fait », a-t-il déclaré.

Dans la foulée, le Premier ministre a invité Pastef à aller au-delà d’une simple déclaration devant les médias en transformant son point de presse en une véritable conférence de presse. Une manière, selon lui, de favoriser un échange contradictoire et de permettre aux journalistes de jouer pleinement leur rôle. « Je voudrais les appeler solennellement à transformer leur point de presse en conférence de presse. Comme ça, ce ne sera pas un sens unique », a-t-il insisté. Al Aminou Lo a ainsi défendu le choix du gouvernement de donner la parole aux journalistes, estimant que cette démarche répond à une attente des Sénégalais. « Le gouvernement a décidé d’ouvrir, de donner la parole aux journalistes, puisque c’est cela que les Sénégalais nous demandent, et non un message à sens unique », a-t-il conclu.