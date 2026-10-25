Santé de Diodio Glow Skin : L’alerte de sa famille et l’avis de trois médecins

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La situation sanitaire de Mame Diarra Thiam, alias Diodio Glow Skin, semble préoccupante. Hospitalisée à la Polyclinique de Dakar, elle a fait l’objet d’une alerte lancée par son frère, Moussa Thiam. Seneweb, qui suit de près l’évolution du dossier, en sait un peu plus.

Selon des sources proches de l’enquête menée par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), la commerçante a été examinée par trois médecins, dont un en service à l’hôpital Principal de Dakar et deux autres en service à la Polyclinique. D’après les mêmes sources, les praticiens ont conclu à l’unanimité que Diodio ne souffrait d’aucune pathologie.

Diodio Glow Skin est actuellement en garde à vue avec la TikTokeuse Rokhaya Fall, alias Rox la Chancelière, pour des faits d’injures et de discours contraires aux bonnes mœurs. Diodio est soupçonnée d’avoir rémunéré Rox pour qu’elle dénigre des personnes lors de ses directs incendiaires, qui lui ont valu une condamnation à deux ans de prison, dont six mois ferme.

Les deux femmes devraient être déférées ce lundi devant le procureur de la République, Saliou Dicko. Le chef de parquet de Pikine-Guédiawaye a ordonné l’arrestation de Diodio Glow Skin après l’exploitation du téléphone de Rox la Chancelière.