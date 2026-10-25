Loi de Finances rectificative 2026 : Le Ministère de l’Économie signale un « Fake news »

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Dans le débat qui entoure le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026, le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan est monté au créneau, ce samedi, pour démentir des informations faisant état de la suppression du Projet de Grand Transfert d’Eau (GTE).

Vendredi, des publications sur les réseaux sociaux ont évoqué la suppression de ce projet dans le budget rectificatif. Une information qualifiée « de Fake news » par le département dirigé par Cheikh Diba.

« NON ! Le Projet de Grand Transfert d’Eau (GTE) n’est pas supprimé », a martelé le ministère sur ses plateformes numériques. Le département précise que le projet est toujours prévu, mais que le calendrier d’exécution des indemnisations a été ajusté en fonction de son état d’avancement.

Dans un visuel publié en ligne, le ministère explique que les 20 milliards de francs CFA initialement prévus dans le budget rectificatif pour commencer à indemniser les personnes affectées par le projet ont été retirés.

En revanche, une enveloppe de 13,8 milliards de francs CFA a été reprogrammée dans le budget 2027 pour couvrir ces indemnisations. « Ce montant pourra être augmenté selon l’avancement du projet », assure le ministère.

Pourquoi les crédits ont-ils été reprogrammés

Il justifie ce réajustement par le fait que le recensement des personnes affectées par le projet et l’évaluation des indemnisations n’ont pas encore démarré, alors qu’il ne reste que quelques mois avant la fin de l’année 2026.

En conséquence, les crédits destinés à ces indemnisations ont été reprogrammés dans le projet de loi de finances initiale (LFI) 2027, déjà déposé à l’Assemblée nationale.

Pour le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, le retrait des crédits de paiement prévus en 2026 ne signifie donc pas l’abandon du Projet de Grand Transfert d’Eau, mais simplement le report de ces dépenses à 2027.