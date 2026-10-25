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Horreur à Ouest-Foire : une étudiante congolaise jette son nouveau-né dans un camion d’ordures

25 octobre 2026 Actualité

La brigade territoriale de la Foire a déféré au parquet de Dakar une étudiante congolaise, B. O., âgée de 26 ans. Elle est poursuivie pour suppression d’enfant et profanation de cadavre de nouveau-né.

 

Les faits remontent au 19 octobre. Ce jour-là, la gendarmerie de la Foire est informée de la situation d’une patiente, B. O., domiciliée à Ouest-Foire. La jeune femme venait d’accoucher en dehors d’une structure hospitalière. Son cordon ombilical était déjà sectionné, mais elle refusait de dire aux agents de santé où se trouvait son nouveau-né.

 

Interrogée par les enquêteurs, la mise en cause a fini par s’expliquer. Selon ses déclarations, son nourrisson était mort-né, et elle l’aurait déjà jeté dans un camion de ramassage d’ordures.

 

Accompagnés de la jeune femme et du médecin de garde, les gendarmes se sont rendus au point de dépôt des ordures. Leurs recherches sont restées vaines : le camion avait déjà déversé son chargement à la décharge de Mbeubeuss, et le corps du nouveau-né n’a pas été retrouvé, selon des sources de Seneweb.

 

Une fois ses soins terminés, la jeune femme a été informée de ses droits, notamment celui d’être assistée d’un avocat. Elle a ensuite été placée en garde à vue pour suppression d’enfant et profanation de cadavre. Au terme de la procédure, elle a été déférée devant le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

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