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Le Premier ministre Al Aminou Lô en conférence de presse

24 octobre 2026 Actualité

 

Al Aminou Lô Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed LÔ invite la presse nationale et internationale à une conférence de presse du Gouvernement ce dimanche 25 octobre 2026, à 16 heures, au Building administratif Président Mamadou DIA.

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô monte au créneau, après le refus du groupe parlementaire Pastef-Les Patriotes d’adopter le projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 en commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale.

Le projet de loi de finances rectificative 2026 constitue l’unique point affiché à l’ordre du jour de cette rencontrePour rappel, vendredi, les députés de la majorité parlementaire ont refusé d’adopter le texte en commission, tout en posant leurs conditions pour revoir leur position

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