Lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus : 65 enfants vaccinés et 520 femmes dépistées à l’Hôpital militaire de Ziguinchor

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Au total, 520 femmes ont bénéficié d’une consultation et d’un dépistage gratuits lors de la campagne d’Octobre Rose organisée du 23 au 24 octobre par l’hôpital militaire Médecin-colonel Georges Nioucky de Ziguinchor.

La Zone militaire n°5 a organisé du 22 au 23 octobre 2026, une campagne « d’Octobre Rose ». Elle a mobilisé les services de santé militaire au profit des familles des Forces de défense et de sécurité (FDS), mais également des populations civiles de Ziguinchor et de ses environs.

La cérémonie de lancement a été présidée par le Lieutenant-colonel Mamadou Madiariou Diallo, chef de corps du 5e Bataillon d’Infanterie et représentant du commandant de la Zone militaire n°5. Durant deux jours, médecins, sages-femmes et personnels paramédicaux ont mené des séances de sensibilisation sur les facteurs de risque, les signes d’alerte et les moyens de prévention des cancers féminins.

Selon le Médecin lieutenant-colonel Assane Diatta, directeur de l’établissement hospitalier, cette initiative s’inscrit dans la volonté des Armées de renforcer la prévention et la détection précoce de maladies qui continuent de faire des ravages chez les femmes sénégalaises.

Les participantes ont notamment été informées sur l’importance du dépistage précoce, seul moyen de détecter les lésions précancéreuses avant leur évolution vers des formes graves. Des démonstrations d’autopalpation mammaire ont également été réalisées afin de permettre aux femmes de mieux surveiller leur état de santé et de déceler rapidement toute anomalie au niveau des seins.

Au-delà du dépistage, la campagne a accordé une place importante à la prévention à travers la vaccination des adolescentes contre le papillomavirus humain. Les 65 jeunes filles vaccinées, âgées de 9 à 14 ans, constituent un symbole fort de l’engagement des services de santé à protéger les générations futures contre cette maladie évitable.